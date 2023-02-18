«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30 мск
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Сегодня, 18 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл Юнайтед» примет «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Стартовый свисток главного арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-транлсяцию встречи.
«Ливерпуль» занимает девятую строчку турнирной таблицы чемпионата, имея в активе 32 очка. Подопечные Юргена Клоппа в последних пяти встречах по разу победили и сыграли вничью, а также трижды потерпели поражение.
«Ньюкасл», который демонстрирует великолепные показатели по ходу сезона, в последних пяти матчах сбавил обороты. И хотя «сороки» ни разу не уступили, в графе их встреч можно увидеть только одну победу и четыре ничьих.
Новость по темеПрогноз Александра Елагина на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль»
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