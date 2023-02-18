Автогол защитника на 90+3-й минуте помешал «Реалу Сосьедад» обыграть «Сельту»

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Сегодня, 18 февраля, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне состоялся матч 22-го тура чемпионата Испании. Играли местный «Реал Сосьедад» и «Сельта». Финальный свисток Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса зафиксировал ничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче был забит на пятой минуте: отличился Микель Оярсабаль после паса Такефусы Кубо.

Гол Оярсабаля. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 75-й минуте Ренато Тапиа получил две жёлтые карточки и был удалён с поля.

Удаление Тапиа. Видеоролик:

На 90+3-й минуте мяч в свои ворота переправил Робен Ле Норман, принеся «Сельте» ничью.

«Реал Сосьедад» набрал 43 очка и продолжает уверенно занимать третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Впереди лишь мадридский «Реал» (48) и «Барселона» (56), у которых матчи в запасе. «Сельта» с 24 очками идёт на 13-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги.