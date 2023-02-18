Компания британского миллиардера заявила о своём предложении по покупке «МЮ»

Компания INEOS, которой владеет британский миллиардер Джим Рэтклифф, выступила с официальным заявлением касательно своего предложения о покупке «Манчестер Юнайтед».
«Сэр Джим Рэтклифф и INEOS подали заявку на контрольный пакет акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Мы хотели бы видеть себя в качестве долгосрочных хранителей «Манчестер Юнайтед» от имени болельщиков и всего сообщества.
Мы амбициозны и очень конкурентоспособны и хотели бы инвестировать в «Манчестер Юнайтед», чтобы снова сделать его клубом номер один в мире… Сделать клуб маяком для современного, прогрессивного, ориентированного на болельщиков подхода к собственности.
Мы хотим, чтобы «Манчестер Юнайтед» опирался на свою славную историю и корни на северо-западе Англии, снова стал самим собой и сосредоточился на победе в Лиге чемпионов», — приводит слова официального заявления компании INEOS журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
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