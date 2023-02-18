Хави: «Барса» — вероятно, самая атакующая команда в Европе наряду с «Сити»
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Хавьер Эрнандес высказался о стиле игры своей команды.
«Иногда мы играем по схеме 3-4-3, как с «Сосьедадом». Мы хотим возвращать себе мяч на половине поля соперника. Мы, вероятно, самая атакующая команда в Европе наряду с «Сити». Удивительно, что меня называют оборонительным тренером», – приводит слова Хави Marca.
В 2023 году «Барселона» пять раз побеждала со счётом 1:0 (в матчах с «Атлетико», «Хетафе», «Сосьедадом», «Жироной» и «Вильярреалом»). Последний матч с «Манчестер Юнайтед» в 1/16 Лиги Европы завершился со счётом 2:2. В нынешнем сезоне чемпионата Испании сине-гранатовые располагаются на первой строчке турнирной таблицы, опережая мадридский «Реал» на восемь очков.
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