Агент Захаряна ответил на вопрос об интересе «Галатасарая»

Павел Андреев, агент полузащитника московского Динамо Арсена Захаряна, прокомментировал новость об интересе к игроку со стороны турецкого «Галатасарая».

«Нам с Арсеном об этом ничего не известно», – сказал Андреев в интервью «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» планировал приобрести Захаряна, который хотел получать € 2–2,5 млн за сезон в случае перехода в турецкий клуб, а «Динамо» хотело получить за игрока сумму отступных в размере € 15 млн.

19-летний Захарян забил три гола и сделал шесть результативных передач за московскую команду в текущем сезоне во всех турнирах. Transfermarkt оценивает игрока в € 15 млн.

«Динамо» находится на четвёртом месте в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.