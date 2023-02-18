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Капитана «Челси» Аспиликуэту унесли с поля на носилках и в кислородной маске из-за травмы

Капитана «Челси» Аспиликуэту унесли с поля на носилках и в кислородной маске из-за травмы
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Сегодня, 18 февраля, проходит матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимает «Саутгемптон». На 74-й минуте капитан лондонцев Сесар Аспиликуэта получил серьёзную травму головы после столкновения с форвардом «святых» Секу Мара. Защитнику оказывали помощь более 10 минут, после чего его унесли с поля на носилках и в кислородной маске.

К моменту получения травмы лондонцы уступали «Саутгемптону» со счётом 0:1. Единственный гол забил полузащитник «святых» Джеймс Уорд-Праус, на 45+1-й минуте реализовавший штрафной удар с 20 метров от ворот соперника.

«Саутгемптон» занимает последнее место Премьер-лиги, имея в активе 15 очков. У «Челси» 31 очко, подопечные Грэма Поттера занимают 10-е место турнирной таблицы.

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