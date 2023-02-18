«Боруссия» М не проигрывает «Баварии» на протяжении четырёх матчей Бундеслиги
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Мёнхенгладбахская «Боруссия» не проигрывает мюнхенской «Баварии» на протяжении четырёх матчей Бундеслиги, что является рекордом турнира. Об этом сообщается в «твиттере» Bayern & Germany.
«Боруссия» обыграла «Баварию» со счётом 3:2 в сегодняшнем матче 21-го тура Бундеслиги. В 4-м туре чемпионата эти команды сыграли вничью (1:1). В предыдущем сезоне «Боруссия» одержала победу в матче на выезде (2:1), а в домашней встрече сыграла вничью (1:1). Также в том сезоне «Боруссии» удалось обыграть «Баварию» в 1/16 финала Кубка Германии со счётом 5:0.
За всю историю Бундеслиги «Боруссия» обыгрывала «Баварию» 27 раз, что также является рекордом. За последние восемь лет «Бавария» обыграла команду из Мёнхенгладбаха в гостях лишь дважды.
Новость по теме«Бавария» в меньшинстве проиграла мёнхенгладбахской «Боруссии»
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