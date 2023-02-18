«Челси» потерял очки в четвёртом матче АПЛ подряд

Сегодня, 18 февраля, завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимал «Саутгемптон» на «Стэмфорд Бридж». Встреча закончилась минимальной победой гостей со счётом 1:0. Для столичной команды это уже четвёртый матч в рамках английского чемпионата, когда она потеряла очки.

Последняя победа «Челси» датирована 15 февраля, когда был обыгран «Кристал Пэлас» (1:0). После этого футболисты Грэма Поттера три раза подряд сыграли вничью — с «Ливерпулем» (0:0), «Фулхэмом» (0:0) и «Вест Хэмом» (1:1).

По итогам 23 сыгранных матчей «Челси» располагается на 10-м месте турнирной таблицы Премьер-лиги, в их активе только 31 очко. В следующем туре лондонцы сыграют с «Тоттенхэмом».

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