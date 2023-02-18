«Другой мир». Владислав Радимов вспомнил переезд в Испанию в 20-летнем возрасте

Бывший полузащитник «Сарагосы» Владислав Радимов рассказал, как оказался в команде в 20-летнем возрасте.
«Переезд в Испанию в 20-летнем возрасте? Тяжело было. Приезжаешь, у тебя жена беременная, ты не знаешь ни одного слова по-испански. Одно дело, когда выезжаешь по периферии, другое, когда у тебя «Камп Ноу», «Сантьяго Бернабеу», против тебя играют Хосеп Гвардиола, Луис Энрике, Луиш Фигу и Роналдо. Совсем другой мир. Я приехал в «Сарагосу», которая была обладателем Кубка обладателей кубков. Четыре легионера могло быть в команде, на поле — три. У меня в конкурентах были игроки сборной Аргентины и Уругвая.
Ты предоставлен только самому себе. Какой выход из этого? Только футбольное поле, только там можешь доказывать. Дали 10 минут — играешь 10 минут, чтобы доказать, что можешь выйти на тайм. Вот она, здоровая конкуренция. Мастерство должно именно так повышаться», — сказал Радимов в видео, опубликованном на YouTube-канале «СБГ ШОУ».
- 18 февраля 2023
-
21:48
-
21:47
-
21:39
-
21:29
-
21:22
-
21:17
-
21:15
-
21:02
-
20:55
-
20:54
-
20:42
-
20:41
-
20:30
-
20:26
-
20:21
-
20:18
-
20:10
-
20:04
-
19:53
-
19:50
-
19:48
-
19:45
-
19:35
-
19:30
-
19:29
-
19:16
-
19:10
-
19:10
-
19:00
-
18:58
-
18:56
-
18:43
-
18:36
-
18:34
-
18:30