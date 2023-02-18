«Другой мир». Владислав Радимов вспомнил переезд в Испанию в 20-летнем возрасте

Бывший полузащитник «Сарагосы» Владислав Радимов рассказал, как оказался в команде в 20-летнем возрасте.

«Переезд в Испанию в 20-летнем возрасте? Тяжело было. Приезжаешь, у тебя жена беременная, ты не знаешь ни одного слова по-испански. Одно дело, когда выезжаешь по периферии, другое, когда у тебя «Камп Ноу», «Сантьяго Бернабеу», против тебя играют Хосеп Гвардиола, Луис Энрике, Луиш Фигу и Роналдо. Совсем другой мир. Я приехал в «Сарагосу», которая была обладателем Кубка обладателей кубков. Четыре легионера могло быть в команде, на поле — три. У меня в конкурентах были игроки сборной Аргентины и Уругвая.

Ты предоставлен только самому себе. Какой выход из этого? Только футбольное поле, только там можешь доказывать. Дали 10 минут — играешь 10 минут, чтобы доказать, что можешь выйти на тайм. Вот она, здоровая конкуренция. Мастерство должно именно так повышаться», — сказал Радимов в видео, опубликованном на YouTube-канале «СБГ ШОУ».