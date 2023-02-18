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Вратарь «Баварии» Зоммер прокомментировал поражение в матче с «Боруссией»

Вратарь «Баварии» Зоммер прокомментировал поражение в матче с «Боруссией»
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Вратарь мюнхенской «Баварии» Ян Зоммер прокомментировал поражение в матче 21-го тура чемпионата Германии с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:3).

«Удаление было одним из определяющих моментов игры. Думаю, это было очень сурово. Вскоре мы пропустили. А потом с 10 игроками было сложно. Команде пришлось много бегать, чтобы закрыть пространство и компенсировать красную карточку. Это неудача, но мы должны переварить её и двигаться вперёд. Игра сложилась не в нашу пользу, и теперь нам нужно её хорошо проанализировать, а затем быстро двигаться вперёд.

Очень рад вернуться в Гладбах. Большое спасибо болельщикам и клубу за гостеприимство. Это было приятно», — приводит слова Зоммера Bayern & Germany со ссылкой на Sky.

34-летний Зоммер выступал за «Боруссию» с лета 2014 по январь 2023 года. Болельщики «Боруссии» посвятили игроку баннер с благодарностью.

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