Нагельсман подбежал к судейской после матча с «Боруссией» М

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман подбежал к судейской после матча 21-го тура чемпионата Германии с мёнхенгладбахской «Боруссией». Об этом сообщает Kicker.

«Это шутка? Они издеваются? Боже мой!» — прокричал Нагельсман.

В матче с «Боруссией» мюнхенцы остались в меньшинстве на восьмой минуте после удаления Дайо Юпамекано. «Бавария» пропустила гол спустя пять минут после красной карточки. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу «Боруссии».

«Бавария» находится на первом месте в чемпионате Германии. Однако «Унион Берлин» может опередить мюнхенцев в турнирной таблице, если в воскресенье обыграет «Шальке-04». Дортмундская «Боруссия» сравняется с «Баварией» по очкам, если победит «Герту».