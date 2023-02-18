Нагельсман подбежал к судейской после матча с «Боруссией» М
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман подбежал к судейской после матча 21-го тура чемпионата Германии с мёнхенгладбахской «Боруссией». Об этом сообщает Kicker.
«Это шутка? Они издеваются? Боже мой!» — прокричал Нагельсман.
В матче с «Боруссией» мюнхенцы остались в меньшинстве на восьмой минуте после удаления Дайо Юпамекано. «Бавария» пропустила гол спустя пять минут после красной карточки. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу «Боруссии».
«Бавария» находится на первом месте в чемпионате Германии. Однако «Унион Берлин» может опередить мюнхенцев в турнирной таблице, если в воскресенье обыграет «Шальке-04». Дортмундская «Боруссия» сравняется с «Баварией» по очкам, если победит «Герту».
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