Тренер «Астон Виллы» Эмери — о поражении «Арсеналу»: возложил ответственность на игроков

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение своих подопечных от «Арсенала» со счётом 2:4.
«Очень разочарован. Играя здесь, в лучшей лиге мира, мы пытаемся придерживаться одного плана на игру, но на поле у нас это не получается. Почему? Мы должны не торопиться с этим процессом. Даже в моменте с первым голом мы сыграли не так, как я хочу. Я знаю, что этот шаг самый трудный. Результат неважен, важно, как мы реагируем, как мы пытаемся улучшиться. Но на самом деле мы не прогрессируем уже последние два-три матча.
Я расстроен и понимаю, что требуется время, мы учимся на своих ошибках. Например, я никогда не говорил своему вратарю, чтобы он пошёл в штрафную на 92-й минуте. Может быть, он забьёт один раз из 100, может быть, соперник в 20 случаях отберёт мяч и забьёт в 10 из них. Сегодня это и случилось.
Мы можем проиграть со счётом 3:2, но 4-2 — это не очень хороший результат. Я предпочитаю, чтобы то, что произошло сегодня, игроки проанализировали и поняли, как мы должны уметь добиваться своего. Это моя ответственность, но сегодня я возложил её на них», — приводит слова Эмери BBC.
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