Нагельсман прокомментировал судейство в матче с «Боруссией» М
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман не согласился с решением главного арбитра Тобиаса Вельца удалить с поля защитника Дайо Юпамекано.
«Контракт Юпамекано с Плеа был незначительным, плечо Плеа не сдвинулось ни на миллиметр. Это не красная карточка, никто не может сказать мне иначе. Я бы хотел, чтобы арбитр сказал после игры: «Окей, это было сложное решение». Но ничего не произошло», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany со ссылкой на Sky.
Нагельсман подходил к судейской после матча, будучи крайне недовольным. Мюнхенцы остались в меньшинстве на восьмой минуте после удаления Дайо Юпамекано. «Бавария» пропустила гол спустя пять минут после красной карточки. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу «Боруссии».
Новость по темеНагельсман подбежал к судейской после матча с «Боруссией» М
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