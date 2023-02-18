Нагельсман прокомментировал судейство в матче с «Боруссией» М

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман не согласился с решением главного арбитра Тобиаса Вельца удалить с поля защитника Дайо Юпамекано.

«Контракт Юпамекано с Плеа был незначительным, плечо Плеа не сдвинулось ни на миллиметр. Это не красная карточка, никто не может сказать мне иначе. Я бы хотел, чтобы арбитр сказал после игры: «Окей, это было сложное решение». Но ничего не произошло», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany со ссылкой на Sky.

Нагельсман подходил к судейской после матча, будучи крайне недовольным. Мюнхенцы остались в меньшинстве на восьмой минуте после удаления Дайо Юпамекано. «Бавария» пропустила гол спустя пять минут после красной карточки. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу «Боруссии».