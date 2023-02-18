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«Одна из наших лучших игр». Гвардиола — о ничьей «Манчестер Сити» с «Ноттингем Форест»

«Одна из наших лучших игр». Гвардиола — о ничьей «Манчестер Сити» с «Ноттингем Форест»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничейный исход матча с «Ноттингем Форест». «Горожане» вели по ходу встречи, но пропустили в самой концовке — 1:1.

«Мы действовали очень, очень хорошо. Это была крайне хорошая игра. У нас были потрясающие моменты, но это футбол. Мы должны были забить. Мы сделали всё, что должны. Было слишком много явных моментов для взятия ворот.

Это одна из лучших игр, которую мы показывали, но мы потеряли два очка. Нам нужно быть более агрессивными. Но нам ещё предстоит сыграть множество матчей, и мы это прекрасно осознаём», — приводит слова Гвардиолы BBC.

После этой встречи «Манчестер Сити» набрал 52 очка. Отставание команды Хосепа Гвардиолы от лидирующего в Премьер-лиге «Арсенала» составляет два очка, но у «канониров» также есть матч в запасе.

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