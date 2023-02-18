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«Было нереально смешно». Радимов — об игре Петржелы и Быстрова в казино

«Было нереально смешно». Радимов — об игре Петржелы и Быстрова в казино
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов вспомнил, как главный тренер команды Властимил Петржела и нападающий Владимир Быстров играли в казино.

«Играли ли мы сами в казино? Играли, Быстров играл. Это было всегда смешно, мы любили наблюдать, как он играет с Петржелой. Стоят главный тренер и Быстров, вот они ставят: 25 красное, 36 чёрное. Условно, Петржела ставит сюда, ему Быстров бьёт по рукам и говорит: «Нет, ты не туда ставишь, переставляй». Быстров обычно брал апельсиновый сок, у него все губы были в нём, и вот они по рукам друг друга лупят. Было нереально смешно за этим наблюдать», — сказал Радимов в видео, опубликованном на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Владислав Радимов был игроком «Зенита» с 2003 по 2009 год.

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