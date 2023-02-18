«Милан» обыграл «Монцу» и догнал в турнирной таблице «Интер»

Сегодня, 18 февраля, на стадионе «Комунале Бриантео» в Монце прошёл матч 23-го тура чемпионата Италии. Играли местная «Монца» и «Милан». Финальный свисток Антонио Рапуано зафиксировал победу гостевой команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 31-й минуте, его автором стал Жуниор Мессьяс.

«Милан» одержал третью победу подряд после серии из четырёх поражений. Команда Стефано Пиоли обыграла «Торино» в чемпионате, а затем «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов. Примечательно, что все эти встречи закончились с одинаковым счётом — 1:0. «Милан» в Серии А набрал 44 очка и сравнялся по этому показателю с идущим вторым «Интером», но у команды ещё матч в запасе. «Монца» с 29 очками идёт на 10-й строчке турнирной таблицы.