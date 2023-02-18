Голы Нуньеса и Гакпо принесли «Ливерпулю» победу в матче с «Ньюкаслом»

Сегодня, 18 февраля, завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» гостил у «Ньюкасла». Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Стартовый свисток главного арбитра Энтони Тейлора прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мерсисайдцы не стали долго раскачиваться в этой встрече и сразу начали штурмовать ворота Ника Поупа. Первый мяч был забит уже на 10-й минуте — отличился Дарвин Нуньес с передачи Трента Александер-Арнольда. Через семь минут «Ливерпуль» забил снова — гол на счету Коди Гакпо, точный пас ему отдал Мохамед Салах.

Через пять минут положение «Ньюкасла» стало патовым, когда голкипер Ник Поуп за пределами штрафной взял мяч в руки, после чего был удалён с поля, получив прямую красную карточку. В меньшинстве «сороки» пытались исправить положение, но игроки «Ливерпуля» уверенно контролировали мяч на протяжении практически всей игры. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа.