Радамель Фалькао мог перейти в ЦСКА на правах аренды

Нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао мог перейти в ЦСКА. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Фалькао был близок к переходу в ЦСКА на правах аренды из «Райо Вальекано» до конца сезона. Радамель созванивался с полузащитником красно-синих Карраскалем и выразил готовность переехать в Москву. Однако юристы 37-летнего нападающего рекомендовали ему отказаться от предложения из России, потому что ЦСКА находится под американскими санкциями, а Фалькао владеет недвижимостью в США. Игрок решил не рисковать.

Фалькао выступал за «Атлетико» Мадрид, «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Монако». Игрок перешёл в «Райо Вальекано» в 2021 году. В нынешнем сезоне Ла Лиги Радамель забил два гола в 17 матчах.