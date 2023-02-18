Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я так жалел». Радимов — о сорванном переходе в ПСВ, где играл бразилец Роналдо

«Я так жалел». Радимов — о сорванном переходе в ПСВ, где играл бразилец Роналдо
Комментарии

Бывший российский полузащитник Владислав Радимов вспомнил, как в 1995 году мог перейти в ПСВ, в составе которого выступал бразилец Роналдо.

«Меня Адвокат в своё время приглашал в ПСВ. Это был 1995 год, они тогда не договорились по деньгам, «Сарагоса» дала больше ЦСКА. Мы встречались с Адвокатом, если бы я тогда перешёл, я бы играл в одной команде с Роналдо. Я так жалел… В мой первый год в «Сарагосе» Роналдо оформил нам два хет-трика», — сказал Радимов в видео, опубликованном на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Роналдо был футболистом ПСВ с 1994 по 1996 год, а затем перешёл в «Барселону». В команде из Эйндховена бразилец забил 54 гола и отдал семь результативных передач в 57 встречах. Радимов в Европе играл за «Сарагосу».

Новость по теме
Радимов вспомнил о завершении карьеры игрока и переход на должность начальника «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023