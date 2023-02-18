«Я так жалел». Радимов — о сорванном переходе в ПСВ, где играл бразилец Роналдо

Бывший российский полузащитник Владислав Радимов вспомнил, как в 1995 году мог перейти в ПСВ, в составе которого выступал бразилец Роналдо.

«Меня Адвокат в своё время приглашал в ПСВ. Это был 1995 год, они тогда не договорились по деньгам, «Сарагоса» дала больше ЦСКА. Мы встречались с Адвокатом, если бы я тогда перешёл, я бы играл в одной команде с Роналдо. Я так жалел… В мой первый год в «Сарагосе» Роналдо оформил нам два хет-трика», — сказал Радимов в видео, опубликованном на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Роналдо был футболистом ПСВ с 1994 по 1996 год, а затем перешёл в «Барселону». В команде из Эйндховена бразилец забил 54 гола и отдал семь результативных передач в 57 встречах. Радимов в Европе играл за «Сарагосу».