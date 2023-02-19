Ловчев: «Зенит» валял дурака в матче с «Сепаханом»
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Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал товарищеский матч «Зенита» с иранским «Сепаханом», в котором санкт-петербургская команда уступила со счётом 0:2.
«Игра «Зенита» очень не понравилась. Понимаю, что всё это было после сборов и матч неофициальный, но это всё-таки международный матч, на нехватку которых сейчас так часто ссылаются, говоря о том, что наш футбол в вакууме. Плюс страна экзотическая — показывайте себя, радуйте болельщиков. А получился плохой футбол, команда по большому счёту валяла дурака. И на мой взгляд, тем самым подтвердила мнение, что, конечно, «Спартак» команда Семака может и должна опасаться, но по-настоящему серьёзным соперником «Зенита» является сам «Зенит», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
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