Гол Мхитаряна принёс «Интеру» победу над «Удинезе» в матче чемпионата Италии

В ночь с 18 на 19 февраля на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане прошёл матч 23-го тура чемпионата Италии. Играли местный «Интер» и «Удинезе». Финальный свисток Федерико Дионизи зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.

Счёт в матче на 20-й минуте открыл нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, реализовавший пенальти. В концовке первого тайма «Удинезе» удалось сравнять: с передачи Роберто Перейры отличился Санди Ловрич. На 73-й минуте точный удар Генриха Мхитаряна с паса Федерико Димарко вывел «Интер» вперёд, а в концовке матча Лаутаро Мартинес забил третий мяч в ворота «Удинезе».

«Интер» набрал 47 очков и вернулся на единоличное второе место в турнирной таблице Серии А. У «Наполи», идущего на первом месте, на 15 очков больше. «Удинезе» с 30 очками расположился на девятой позиции.