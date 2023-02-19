Нагельсман: причина проигрыша не только в удалении. Могли решить исход в первые семь минут

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией».

«Причиной проигрыша была не только красная карточка. Я думаю, что мы могли решить исход игры в первые семь минут, до красной карточки. Часть вины лежит на нас. Конечно, ранняя красная карточка усложнила задачу. Нам не хватало сил после игры в Париже», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany со ссылкой на Sky.

На восьмой минуте защитник «Баварии» Дайо Юпамекано получил красную карточку. «Бавария» пропустила гол спустя пять минут и в итоге проиграла со счётом 2:3. После матча Нагельсман на пресс-конференции выразил несогласие с удалением Юпамекано.