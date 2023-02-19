Галтье раздражён тем, что Месси, Мбаппе и Неймар не отрабатывают в обороне

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье недоволен, тем что нападающие клуба Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар не отрабатывают в обороне, сообщает Le10sport со ссылкой на L'Équipe.
По данным источника, Галтье не может реализовать свою тактику в «ПСЖ». Ранее в своих других клубах специалист уделял внимание «первому занавесу», когда его команда теряла мяч. Однако, Месси, Мбаппе и Неймар не отрабатывают в обороне, что раздражает Галтье.
При этом, специалист понимает, что он не может заставить Месси защищаться и прессинговать весь матч.
На данный момент «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 54 очка. Ранее команда вылетела из Кубка Франции, уступив «Марселю».
14 февраля парижане уступили «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»
- 19 февраля 2023
-
03:42
-
03:40
-
03:06
-
02:53
-
02:43
-
02:23
-
01:22
-
01:02
-
00:57
-
00:42
-
00:42
-
00:40
-
00:21
-
00:09
-
00:02
- 18 февраля 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:37
-
23:35
-
23:15
-
23:15
-
23:01
-
22:58
-
22:56
-
22:52
-
22:44
-
22:38
-
22:30
-
22:29
-
22:25
-
22:11
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:52