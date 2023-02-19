Галтье раздражён тем, что Месси, Мбаппе и Неймар не отрабатывают в обороне

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье недоволен, тем что нападающие клуба Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар не отрабатывают в обороне, сообщает Le10sport со ссылкой на L'Équipe.

По данным источника, Галтье не может реализовать свою тактику в «ПСЖ». Ранее в своих других клубах специалист уделял внимание «первому занавесу», когда его команда теряла мяч. Однако, Месси, Мбаппе и Неймар не отрабатывают в обороне, что раздражает Галтье.

При этом, специалист понимает, что он не может заставить Месси защищаться и прессинговать весь матч.

На данный момент «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 54 очка. Ранее команда вылетела из Кубка Франции, уступив «Марселю».

14 февраля парижане уступили «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»