Попов: Малком и Клаудиньо не будут биться за Россию

Бывший игрок «Рубина» Алексей Попов прокомментировал возможное получение гражданства России бразильскими футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Мне думается, нам они не нужны, а «Зениту» нужны, чтобы не считаться легионерами. Только с этим могу связать данную историю, чтобы на их места можно было купить других легионеров. Это очень хорошие футболисты, но если у них будет достойное предложение, например, из Бразилии с зарплатой на 20 процентов меньше, они с удовольствием перейдут туда. Всё доказал своим отношение игрок ЦСКА Марио Фернандес, который ушел типа по личным соображениям, но в итоге подписал контракт и спокойно играет в Бразилии. Естественно, легионеры никогда не будут причислять себя к патриотам и биться за Россию. Это все сказки и выдумки. Нет конечно, Малком и Клаудиньо не будут биться за Россию», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Малкому и Клаудиньо уже одобрили получение российских паспортов.

Легионеры, получившие гражданство РФ