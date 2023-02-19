Мостовой объяснил, почему футболистам не интересно, перейдёт ли РФС в АФК

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о словах Фёдора Чалова, назвавшего переход в АФК никому не интересным.



«О том, что сказал Фёдор, мы говорим уже больше полугода. Мы — это те люди, которые на данный момент отдали футболу намного больше, чем Фёдор Чалов. Поэтому не нужно так акцентировать внимание на том, что Чалов сказал. Дело не в этом. Мы много раз об этом говорили, и наше мнение особо не слушают. Думаю, и его мнение пропустят. Если бы это сказали человек 100 и бумагу подписали, тогда ещё может быть. А так-то что?



Почему футболисты на подобные вопросы отвечают расплывчато? Потому что никто ничего не знает, никакой определенности. Никто же ничего не говорит. Никто не знает, что будет. Если завтра кто-то выступит и скажет: «Ребята, вас на десять лет точно отстранили», тогда, конечно, все будут говорить — надо уходить.



Когда ты действующий игрок, ты можешь говорить всё, что угодно. Помимо него могут ещё человек десять сказать, и ничего не изменится. Многие игроки молчат, потому что им это не интересно. Ты играешь, зарплата идёт, всё вроде нормально. Ты даже не задумываешься о таких вещах», — приводит слова Мостового Metaratings.