Сёмин объяснил, почему «Локомотив» упустил Кварацхелию

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
«Тема о том, почему его упустил «Локомотив», давно исчерпана. Его упустили, потому что люди плохо знают футбол, но руководят клубом. Куда Хвича может отправиться дальше, решит он сам и руководство «Наполи», – приводит Сёмина Metaratings.
В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 12 голов и сделал 14 результативных передач.
Контракт Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость грузинского футболиста в € 60 млн.
Напомним, в составе «Локомотива» Кварацхелия провёл 10 матчей, в которых записал в свой актив 1 гол.
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