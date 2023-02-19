Сенников: Лантратов сейчас главный претендент на место основного голкипера «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном уходе Даниила Худякова в Бундеслигу.



«На перспективу Худяков может перейти в топ-чемпионат Европы. Лунев перешел же в «Байер 04», но не играет там. Поэтому стоит подумать, нужно ли торопиться. Вообще, это трудный вопрос. Много было разговоров о трансферах наших футболистов в Европу, но никто не уехал. Какой смысл тогда об этом говорить? Эти слухи ничем не подтверждены.



Сейчас может так сложиться, что Худяков будет в запасе крепнуть. Лантратов хороший конкурент для Худякова. Гильерме, конечно, тоже может в какой-то момент встать на воротах. В «Локомотиве» очень хорошая, здоровая конкуренция на позицию вратаря. Но думаю, что Лантратов сейчас главный претендент на место основного голкипера железнодорожников», — приводит слова Сенникова Metaratings.