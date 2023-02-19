Павлюченко: «Локомотив» даст бой в матче со «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка России между красно-белыми и московским «Локомотивом».
«В матче Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» фаворитом однозначно будут «красно-белые». Нужно понимать, что у «Локо» сейчас не так все хорошо, хотя они неплохо укрепились.
У «Спартака» же в чемпионате все хорошо, но надо понять, кто в каких кондициях и в каком состоянии подойдет к матчу после сборов. Вопрос, в какой форме будет Промес. Но в любом случае это кубковый матч и дерби.
Да, «Спартак» вроде фаворит, но это только на бумаге. Для меня «Локомотив» после прихода Дзюбы и остальных будет грозной командой в оставшейся части сезона. Если брать турнирную таблицу, то у «Спартака» не должно возникнуть проблем. Но «Локо» даст бой – и «Спартаку» будет тяжело.
Первая игра пройдет в Черкизово, с приходом Дзюбы будет много болельщиков и будет хорошая поддержка. «Спартаку» не будет легко, но ему по силам пройти дальше», — приводит слова Павлюченко Metartings.
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