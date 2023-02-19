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Борис Игнатьев: категорически против натурализации. Малком и Клаудиньо не будут жить в РФ

Борис Игнатьев: категорически против натурализации. Малком и Клаудиньо не будут жить в РФ
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал своё мнение о том, что футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо получат гражданство России.

«Категорически против натурализации футболистов. Мнение формировалось не одним днём или вчера. Всегда придерживался одного: в российском футболе должны играть русские футболисты. Например, долгое время играл за сборную России армейский защитник Марио Фернандес, но потом он уехал к себе в Бразилию. Малком и Клаудиньо тоже уедут, они не станут здесь жить, но будут занимать чьё-то место в сборной.

Нам нужно обращать внимание на своих воспитанников, которые способны поддержать престиж нашего футбола. Тем более сегодня. Что изменится, если Малком поиграет на клубном уровне и уедет? На его примере будут расти другие футболисты. Зачем играть за сборную? Нам сейчас это не нужно. Играть для Лиги чемпионов бразильские футболисты и так могут, а мы — нет. Не понимаю этого. Что это даст России? Дело в том, что они поиграют за нашу сборную, а потом обратно уедут к себе, а наш футболист будет играть за сборную Армении или ещё где-то», — приводит слова Игнатьева Sport24.

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