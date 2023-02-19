Алексей Стрепетов: «Зенит» не готов к возобновлению сезона. Полное разочарование

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о готовности чемпионата страны к возобновлению РПЛ, а также прокомментировал поражение сине-бело-голубых в товарищеском матче с «Сапаханом».

«В первом тайме игра «Зенита» произвела удручающее впечатление. Хотя собрался полный стадион, болельщики пришли посмотреть на чемпиона России, на трибунах — праздник. Но игроки «Зенита» сонные были. И никто их так и не разбудил. Грубейшие ошибки в обороне. Мы сколько раз говорили, что «на втором этаже» из защитников может играть только Чистяков. Никто не может первым пасом начать атаку. Второй гол — как в детском саду соперник их обыграл. «Зенит» ни разу до ворот соперника не дошёл, не ударил по ним. Игроки словно растворились на поле.



Только во втором тайме появился «Зенит». Захватили инициативу, пошли взаимодействия, игроки, вышедшие на замену, добавили темпа. Ерохин мог забить после передачи Сергеева, имели моменты Мостовой, Кузяев. А так в целом, конечно, сыграли ниже своих возможностей.

Устали на сборах? Вот пускай приезжают в Ульяновск играть на Кубок, там будет минусовая температура, их ждут с нетерпением. Семаку надо подумать, кого ставить в состав.



Одним могу такое объяснить: мыслями многие игроки были уже дома. Их привезли на стадион, надо играть матч, а они думают, как бы сесть в самолёт и прилететь домой. Полное разочарование. И очень много вопросов по игре. По большому счёту, «Зенит» должен быть готов к возобновлению сезона. Но мы увидели, что он не готов», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Напомним, на данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя, «Спартак», на шесть очков.