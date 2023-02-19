Судья Казарцев — о Соболеве: иногда он провоцирует соперников, дорисовывает нарушения

Российский арбитр Василий Казарцев высказался о нападающем московского «Спартака» Александре Соболеве.
«Ну вот такой он футболист. Может, чем он себя больше заведёт, тем качественней сыграет. Если Саша на поле выйдет мягким и пушистым, он не будет настоящим Соболевым. Да, иногда он провоцирует соперников, дорисовывает нарушения, но это не значит, что он занимается только этим», — приводит слова Казарцева Sport24.
Напомним, «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 17 туров. В первой официальной игре 2023 года команда Гильермо Абаскаля встретится в Фонбет Кубке России с «Локомотивом» (22 февраля). В ближайшем туре РПЛ красно-белые примут «Урал» (4 марта).
На счету Соболева семь голов в 16 матчах нынешнего сезона чемпионата России.
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