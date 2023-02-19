Желько Петрович: Дзюба даст многое «Локомотиву», ему же не 40 лет

Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович прокомментировал переход нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».

«Дзюба сможет помочь «Локомотиву». Он знает турнир, все команды, всех футболистов. 34 года — это нормальный возраст, ему же не 40. Если ты в форме, если тренировался должным образом, это точно не должно стать проблемой. Думаю, он многое даст клубу. В последние годы у «Локо» не всё было в порядке, так что это отличный для них вариант.

Артём в любом случае забьёт свои пять или шесть голов. Удивительно, что клуб с таким бюджетом, такими традициями борется за выживание. Просто не понимаю, как такое может происходить. Поэтому и сменили всё руководство. Но чтобы все реорганизовать, подобрать отличный состав, выработать новую стратегию, нужен год и на следующий сезон уже можно рассчитывать на попадание в первую шестёрку, семёрку. Но не надо ждать, что через год «Локомотив» станет чемпионом, так не бывает. Обогнать «Зенит», «Спартак», ЦСКА очень непросто», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

Напомним, в зимнее межсезонье Дзюба перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента. Артём является лучшим бомбардиром в истории РПЛ.