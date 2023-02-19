Шалимов оценил шансы «Спартака» и «Локомотива» в противостоянии в Кубке России

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов считает «Спартак» фаворитом в матче против «Локомотива» в Кубке России.
«В матче с «Локо» «Спартак», конечно, фаворит — я бы оценил шансы как 60 на 40.
Группа атаки «Спартака» очень сильна — и выбор разнообразный. Можно ли сравнивать с зенитовской? Я бы сказал, что у красно-белых атака не слабее — есть конкуренция, за счет которой можно усилить игру заменами. Есть ли такое у «Зенита»? С одной стороны, на лавке там сидят сборники, с другой — когда меняют Малкома и Клаудиньо, игра команды в атаке выглядит слабее. Для Питера важно, чтобы не ломались бразильцы, потому что качество игры падает. В общем, группа атаки красно-белых как минимум не хуже зенитовской.
По Дзюбе и «Локо». Я видел, что в двух играх и Дзюба, и Смольников были в составе — вероятно, на обоих рассчитывают как на основных, оба играли в первом тайме, с основой — и возможно, под первую же игру», — приводит слова Шалимова РБ Спорт.
Первый матч 1/4 финала Кубка России между московскими клубами пройдёт 22 февраля.
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