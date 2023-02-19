Отец Бокова: «Салют» сам вышел с предложением об аренде Данилы

Бывший защитник «Зенита» Максим Боков прокомментировал переход своего сына Данилы в «Салют» на правах аренды.

«Данила сидит на скамейке. Ему играть надо. «Салют» сам вышел с предложением. Его долго не рассматривали. Пока Данила был на сборах в Турции, всё быстро подготовили. Я прекрасно знаю главного тренера «Салюта» Виктора Навоченко, мы с ним вместе играли. Все отзывы о нём как о тренере тоже очень хорошие.

Беспокоюсь ли я, что в Белгороде неспокойно? Он же едет туда играть. Понятно, что регион неспокойный. Мы консультировались, что и как. Нам сказали, что все нормально. Где-то отдалённо что-то есть, но никаких ярких моментов в этом плане нет. Все живут спокойной жизнью, футболисты и волейболисты играют.

Рассчитывает ли ЦСКА на Данилу в будущем? Возможно, да. По-моему, с Данилой был продлен контракт до конца 2023 года.

Тому, кто работает, всегда воздастся. Мы все время сравниваем наших молодых вратарей с Игорем. Дай бог ему здоровья и долгих лет в футболе. За 1,5-2 года, что Данила тренировался с Игорем, он приобрёл очень многое. Мне кажется, что молодым вратарям нужна его поддержка. Понятно, что есть индивидуумы, которые сразу попадают в премьер-лигу, закрепляются там и играют. Но не менее важно побывать внизу и потом пойти выше. Будет с чем сравнивать.», — приводит слова Бокова РБ Спорт.