Фабио Капелло: Кварацхелия — значимый игрок для «Наполи», он отлично справляется с задачей

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказался об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича достаточно быстро адаптировался в Италии. Сейчас Кварацхелия — значимый игрок для «Наполи», важный элемент атаки. Он отлично справляется со своей задачей», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 12 голов и сделал 14 результативных передач. Контракт Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость грузинского футболиста в € 60 млн.



После 23 туров итальянского чемпионата «Наполи» лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 62 очка. У ближайшего преследователя, «Интера» — 47 очков.

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