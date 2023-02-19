Эдуард Мор: Место вне тройки по итогам сезона будет провалом для Абаскаля

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением насчёт того, что московский клуб продлил контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Я думаю, у руководства «Спартака» не было вообще никаких шансов не продлить контракт с Абаскалем — по тому, как он отработал все это время, как команда играла в Winline Зимнем кубке, невозможно было не продлить с ним контракт сейчас. Этого бы просто никто не понял.

Давайте будем честными – для тренера продление контракта хорошо в любом случае. Если его уволят, то он получит очень хорошую неустойку. А первое, для чего тренеры и футболисты приезжают – это заработок. Да, они амбициозные люди, хотят сделать свою работу хорошо, сделать себе имя, но самое главное – зарабатывать. А продление контракта значит, что тренера оценили, вроде как, подъёмные ему выписали. Уволить его могут и вне зависимости от того, продлили или не продлили соглашение. Просто он получит много денег.

Я думаю, с учётом той игры и состава, который есть сейчас, провалом будет место ниже тройки. Уж не знаю, насколько это будет поводом уволить Абаскаля, но его работа тогда будет оценена как плохая – абсолютно точно. Но я не вижу к этому никаких предпосылок. «Спартак» становится все лучше, никто не ушел, пришли новые игроки, есть время для того, чтобы хорошо поработать. И команда должна быть в тройке. Есть ещё такой нюанс, что пока коллектив идет к общей цели, они все объединены, с горящими глазами. А потом, когда цель достигнута, люди расслабляются, мотивация пропадает, и тренеру становится тяжелее управлять игроками.», — приводит слова Мора РБ Спорт.