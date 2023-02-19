Виктор Мозес предположил, когда сможет полноценно вернуться в общую группу «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал, как проходит восстановление после травмы.
«Когда получаешь такую травму ахилла, то обычно нужно 6-7 месяцев, чтобы вернуться к своему нормальному состоянию. Я изо всех сил стараюсь набрать форму, уже частично тренируюсь вместе с командой. Надеюсь, через пару недель смогу полноценно работать в общей группе. Здесь важно просто принять ситуацию такой, какая она есть. Только так можно преодолеть это — через усердную работу. Каждый день. Чтобы как можно скорее вернуться к нужным кондициям и снова стать полноценной частью команды.
Таков футбол, подобное случается. Это действительно самая тяжёлая травма в моей карьере. В плане психологии было важно справиться с этой ситуацией. Сейчас я должен делать максимум, чтобы вернуться в строй и снова наслаждаться игрой. Да, ещё нужно время. Но работа — это всегда процесс. Как профессиональный спортсмен я это прекрасно понимаю и принимаю. Только через тяжёлые тренировки смогу вернуться к своему прежнему состоянию», — сказал Мозес в интервью клубной пресс-службе.
- 19 февраля 2023
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