Судья Казарцев рассказал, как можно поступать с болельщиками, оскорбляющими судей

Российский арбитр Василий Казарцев рассказал, как можно реагировать на оскорбления со стороны болельщиков.

«Ко мне подошел один парень и попросил передать привет Тихону Калугину — они были соседями. И эта история получила продолжение. С этим же фанатом мы встретились в Шереметьево, после «Спартак» — «Сочи». И тогда в меня полетела шпилька: «Ага! Опять мы с тобой встретились. Но теперь-то ты совсем другой!». Пытался меня задеть.



После крайнего матча в первой части РПЛ «Нижний» — «Краснодар» летел вместе с семейной парой — тоже болельщиками. Мы с мужчиной довольно мило пообщались на разные темы, всё было ровно. Все болельщики вне стадиона адекватные люди. Но когда они вместе, многих их охватывает принцип толпы. Когда после матча уходишь в подтрибунку, а на тебя льётся волна негатива, поделать ничего не можешь. Всё, что в твоих силах — выхватить в толпе орущих болельщиков чьи-то глаза и стрелять в него взглядом, пока не скроешься в тоннеле. Переглядел его, значит уже победил. Важно выиграть эту микродуэль», — приводит слова Казарцева Sport24.