Болельщик оскорбил Винисиуса во время минуты молчания
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Болельщик оскорбил нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Турции и Сирии. Об этом сообщает Marca.
Перед началом матча 22-го тура испанской Примеры «Осасуна» — «Реал» проходила минута молчания. Тишину прервал крик с трибун. Болельщик крикнул: «Винисиус, ты сын проститутки!». Часть болельщиков начали смеяться, некоторые же, наоборот, встретили поступок с осуждением.
Винисиус часто подвергается оскорблениям в нынешнем сезоне, в том числе на почве расизма. В матче с «Осасуной» мадридский «Реал» победил со счётом 2:0, а Винисиус отметился голевой передачей на Федерико Вальверде.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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