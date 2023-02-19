Павлюченко считает, что у Промеса не возникнет проблем после индивидуальных тренировок
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Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает, что тренирующийся по индивидуальной программе форвард красно-белых Квинси Промес сможет подойти к возобновлению сезона в оптимальной форме.
«Думаю, что так можно подойти к возобновлению сезона в оптимальной форме. В «Спартаке» тренерский штаб и тренеры по физической подготовке контролируют Промеса. Единственное, у команды есть товарищеские матчи, нарабатываются какие-то схемы – и Квинси выпадает из этого процесса, это не очень хорошо.
Но футболист такого уровня и с таким мастерством должен уметь перестраиваться. Да, в этой ситуации есть небольшая проблема, но это не значит, что все пропало. Больших трудностей не должно возникнуть», — приводит слова Павлюченко Metaratings.
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