Павлюченко — о «Локомотиве»: можно не добиться результата и со звёздными игроками

Бывший нападающий «Локомотива» Роман Павлюченко высказался о ситуации в московском команде. Железнодорожники идут на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» – тот клуб, который непривычно видеть внизу турнирной таблицы. Все мы знаем, что эта команда всегда претендовала на чемпионство. Так сложилась судьба, что сейчас «Локо» борется за выживание.



Думаю, что они начнут выбираться из этой ситуации, поэтому и пришли футболисты, которые могут решать такие задачи. Но пока давайте подождем, потому что в футболе бывает такое: можно собрать команду из звездных футболистов, но не добиться результата. Все зависит от того, как их подготовит тренер и в каких кондициях они подойдут к возобновлению чемпионата», — приводит слова Павлюченко Metaratings.