Казарцев: когда меня узнают болельщики, обычно спрашиваю: «Бить будете?»

Российский арбитр Василий Казарцев рассказал о встречах с болельщиками вне стадиона.

«Когда меня узнают болельщики вне стадиона, я обычно спрашиваю: «Бить будете?» Пока утвердительно на этот вопрос никто не отвечал (смеётся). Одна из запомнившихся встреч с болельщиками была после матча «Оренбург» — «Спартак» (1:3) в 2020-м. Зашел в зал ожидания аэропорта, а там одни болельщики «Спартака». Только меня увидели, сразу начали подходить толпой. И начались вопросы со всех сторон: «Почему тут свистнул?», «Почему тут не свистнул?». Нашлись адекватные люди, которые сказали: «Отстаньте от него. Он после работы». Но большинство было подшофе, поэтому продолжали гнуть свою линию. Вопросы кончились, только когда мы сели в самолет», — приводит слова Казарцева Sport24.