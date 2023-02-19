Казарцев: когда меня узнают болельщики, обычно спрашиваю: «Бить будете?»

Российский арбитр Василий Казарцев рассказал о встречах с болельщиками вне стадиона.
«Когда меня узнают болельщики вне стадиона, я обычно спрашиваю: «Бить будете?» Пока утвердительно на этот вопрос никто не отвечал (смеётся). Одна из запомнившихся встреч с болельщиками была после матча «Оренбург» — «Спартак» (1:3) в 2020-м. Зашел в зал ожидания аэропорта, а там одни болельщики «Спартака». Только меня увидели, сразу начали подходить толпой. И начались вопросы со всех сторон: «Почему тут свистнул?», «Почему тут не свистнул?». Нашлись адекватные люди, которые сказали: «Отстаньте от него. Он после работы». Но большинство было подшофе, поэтому продолжали гнуть свою линию. Вопросы кончились, только когда мы сели в самолет», — приводит слова Казарцева Sport24.
- 19 февраля 2023
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