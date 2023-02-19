Казарцев — о фразе «проверим-проверим»: надо оформить на неё авторское право

Российский арбитр Василий Казарцев рассказал, как относится к тому, что его фраза «проверим-проверим» стала мемом. Эту фразу он сказал в 2020 году в матче «Спартака» и «Сочи», когда переговаривал с VAR.

«По поводу той игры уже столько всего писано-переписано, что я уже запутался, где флешбеки, а где — нет, — рассказал Казарцев. — Моя фраза «проверим-проверим» мелькает до сих пор, стала настоящим мемом. Меня сын тут недавно спросил: «Слушай, а ты когда сказал эту фразу? 2,5 года назад? Да ладно! Этот мем уже настолько старый?!» В комментариях тоже постоянно пишут эту фразу. Да чего далеко ходить — на ютубе РФС есть рубрика с таким названием.

Для меня просто удивительно, что эта фраза пользуется такой популярностью. Любой судья говорит эту фразу в каждом матче. Но в силу обстоятельств мем создал именно я. Тешит ли это самолюбие? Не особо. Чаще всего ведь его используют с сарказмом, чтобы задеть или подковырнуть. Ну окей! Надо оформить авторское право на эту фразу (смеётся)», — приводит слова Казарцева Sport24.