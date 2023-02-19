Казарцев: готов судить до 50 лет. Есть пример Безбородова

Российский футбольный арбитр Василий Казарцев рассказал, сколько ещё планирует судить матчи Российской Премьер-Лиги.

«Если всё будет нормально — готов судить до 50-ти! Есть пример Влада Безбородова, который позволяет рассчитывать, что можно ещё поработать приличное количество лет. Но для этого должно быть оптимальное физическое состояние и стабильность в работе», — приводит слова Казарцева Sport24.

Казарцев начал работать в качестве главного судьи во втором дивизионе в 2003 году. С 2007 года стал обслуживать матчи Первой лиги, а в 2012 году дебютировал в Российской Премьер-Лиги.

В четверг, 23 февраля, Казарцев будет в качестве видеоарбитра работать на матче Кубка России, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Динамо».