Казарцев: родители иногда говорят: «Зачем назначил пенальти? Опять будет столько шуму»
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Футбольный арбитр РПЛ Василий Казарцев рассказал, как родители реагируют на его работу.
«Оскорбления после матча «Спартак» — «Сочи»? Тогда я просто совершил ошибку, удалив свои соцсети. Поэтому всё полилось в адрес родственников. Сейчас уже всё открыто — так что пишите туда!
Родители следят за играми, переживают за меня. У них обывательский взгляд, как и у большинства сидящих перед телевизорами. Но это не мешает им волноваться за меня. Они иногда говорят: «Ты зачем назначил пенальти? Сейчас опять будет столько шуму», — приводит слова Казарцева Sport24.
В четверг, 23 февраля, Казарцев будет в качестве видеоарбитра работать на матче Кубка России, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Динамо».
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