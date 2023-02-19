Алексей Мелёшин: «Спартаку» надо быть внимательнее с Дзюбой. Шансы в матче с «Локо» равны

Бывший футболист московского «Спартака» Алексей Мелёшин поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с «Локомотивом». Игра состоится в среду, 22 февраля. Начало матча — в 20:00 мск.



«Шансы 50 на 50 в этом матче, жду только победы «Спартака». Возможно, в этой игре будет мало голов, так бывает после перерыва. Будем надеяться, что один «Спартак» забьет.



«Локомотив» — новая команда? Она будет другой, это однозначно, но «Локомотив» не будет новым, он предстанет другим. Думаю, железнодорожники станут более энергичной, атакующей командой. Посмотрим, что сможет сделать «Спартак».



Опасаться Дзюбу? Пока мы не знаем, в каком он состоянии. Артём – квалифицированный футболист, может решать эпизоды. Конечно, он будет опасен. С ним «Спартаку» надо быть внимательнее», — приводит слова Мелёшина «РБ Спорт».