Полузащитник «Спартака» Мозес: команда выглядит очень здорово, у нас отличный тренер

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал, как взаимодействовал с командой, когда был травмирован, и оценил игру в своё отсутствие.



«Я был на связи со многими ребятами. С Наилем (Умяровым. — Прим. «Чемпионата»), Шамаром (Николсоном. — Прим. «Чемпионата») и тренерским штабом. В частности, с Фернандо — тренером по физподготовке. Мне было приятно ощущать, что клуб заинтересован в моём скорейшем возвращении. К процессу моего восстановления относились очень внимательно. Мне это очень помогло. Хочу поблагодарить всех причастных.



При этом радует, что и без меня команда выглядит очень здорово. Как в плане коллективных взаимодействий, так и индивидуально. Всё классно налажено, у нас отличный тренер. Каждый понимает свою ответственность. Моя задача — вернуться и постараться добавить еще больше качества командной игре», — сказал Мозес в интервью клубной пресс-службе.

Новость по теме Виктор Мозес предположил, когда сможет полноценно вернуться в общую группу «Спартака»