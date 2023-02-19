Полузащитник «Спартака» Мозес: команда выглядит очень здорово, у нас отличный тренер

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал, как взаимодействовал с командой, когда был травмирован, и оценил игру в своё отсутствие.
«Я был на связи со многими ребятами. С Наилем (Умяровым. — Прим. «Чемпионата»), Шамаром (Николсоном. — Прим. «Чемпионата») и тренерским штабом. В частности, с Фернандо — тренером по физподготовке. Мне было приятно ощущать, что клуб заинтересован в моём скорейшем возвращении. К процессу моего восстановления относились очень внимательно. Мне это очень помогло. Хочу поблагодарить всех причастных.
При этом радует, что и без меня команда выглядит очень здорово. Как в плане коллективных взаимодействий, так и индивидуально. Всё классно налажено, у нас отличный тренер. Каждый понимает свою ответственность. Моя задача — вернуться и постараться добавить еще больше качества командной игре», — сказал Мозес в интервью клубной пресс-службе.
- 19 февраля 2023
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