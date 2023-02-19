Казарцев — о флеш-интервью судей: все хотят горячего и жареного

Российский арбитр Василий Казарцев оценил идею послематчевых интервью с судьями.

«Мы уже давно обсуждаем эту тему с коллегами. Сразу после матча общаться реально никто не будет. Судье нужно выдохнуть, зайти в раздевалку, заполнить протокол, выполнить свои административные обязанности и разобрать игру с инспектором. У нас есть руководство и Экспертно-судейская комиссия, которые формируют общее мнение по всем спорным моментам. Выходить в эфир и выражать мнение, которое в итоге пойдёт вразрез с официальным — ещё сильнее запутает зрителя. После матча, на эмоциях, судья будет стараться защитить своё решение, но в конечном счёте оно может быть признано ошибочным. Глобально мы не против общения, но комментарии нужно давать не сразу после игры. Должно пройти несколько дней, чтобы остыли эмоции и было время проанализировать игру. Но через несколько дней наши комментарии никому не будут нужны. Все хотят сразу — горячего и жареного. И я понимаю почему.



Послематчевые интервью игроков и тренеров уже приелись. Они говорят одно и то же: «Мы всё проанализируем, исправим ошибки» или «Чтобы выиграть, нужно забить гол». Мы тоже можем найти нейтральную фразу, которую будем говорить после каждого матча. В итоге всё придет к тому, что начнут искать новую жертву для интервью. Судья без проблем может выйти к камере и что-то наговорить. Но мы хотим, чтобы продукт — российский футбол — был с красивой картинкой. А эмоции судьи после матча могут быть не всегда эфирными. При этом, повторюсь, мы не против общения. Вы видели примеры на Кубке РПЛ, когда судьи общались. Ну нормально же?

Видно, что мы можем грамотно говорить. И ребят ловили не сразу после финального свистка. Они спокойно выдохнули, заполнили протокол. Может, кто-то даже моменты успел разобрать. Плюс — это все-таки товарищеский турнир, где не тот градус напряжения. Но, если из 10 минут, которые их снимали, в эфир выдали 30 секунд, значит, заходит не всё. Нужно найти золотую середину. Понравится она или нет — покажет время», — приводит слова Казарцева Sport24.