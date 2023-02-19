Араз Озбилиз назвал самый запоминающийся эпизод карьеры в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз считает матчи с ЦСКА самыми запоминающимися моментами в своей московской карьере.
«Самый запоминающийся момент в «Спартаке»? Дерби всегда были крутые, конечно. Матчи против ЦСКА были очень важными, хорошо помню мой гол им», — приводит слова Озбилиза Sport24.
32-летний Озбилиз был футболистом «Спартака» с 2013 по 2016 год, также в России армянин выступал за «Кубань». За красно-белых Араз в 40 матчах забил пять голов и отдал пять результативных передач. Сейчас Озбилиз является игроком «Урарту». Ранее полузащитник также играл за «Бешикташ», «Шериф», «Райо Вальекано» и «Аякс», в структуре которого провёл свыше 14 лет.
«Спартак» после 17 матчей Российской Премьер-Лиги занимает в турнирной таблице второе место с 36 очками.
- 19 февраля 2023
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