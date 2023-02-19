Кавазашвили: Промес не пьёт, по-русски он не умеет расслабляться, его отдушина — музыка

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал музыкальный клип нападающего красно-белых Квинси Промеса.



«Здорово, когда у человека есть желание помимо одной профессии заниматься теми вопросами, которые расслабляют. Промес с помощью музыки даёт себе душевное расслабление, отвлекается от нагрузки физической, нравственной, социальной и государственной. Квинси ищет отдушину помимо футбола, которая приносит ему огромную радость, когда он даёт все, что может отдать болельщикам. Но при этом ему нужно расслабиться.



К примеру, классный русский мужик выпьет стакан водочки и расслабится. А Промес же не пьёт, он не умеет этого делать, по-русски не умеет расслабляться, поэтому его отдушина — музыка. Это надо приветствовать, а не осуждать. Ведь если ты замкнёшься в каком-то одном деле, то будешь сухарём, а таких не любят», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

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